Airiminum, utile 1.113.000 euro nel 2016

AIRiminum 2014 Spa, la società di gestione dell'Aeroporto "Federico Fellini" di Rimini e S.Marino,

ha chiuso il 2016 con un utile di esercizio di 1.113.000 euro interamente destinato a riserve (l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016 nei giorni scorsi); e ieri Armonie srl ha acquisito la titolarità delle azioni di AIRiminum già possedute da EDS infrastrutture spa. Lo rende noto un comunicato di AIRiminum. Dopo l’operazione, Armonie – socio di controllo di AIRiminum – possiede direttamente e indirettamente azioni di AIRiminum pari all’81,62% del capitale e controlla direttamente e indirettamente voti in assemblea per il 97,63 per cento.

Il Gruppo AIRiminum (AIRiminum 2014 spa e le altre società partecipate al 100%: AIRhandling srl, AIRcourtesy srl e AIRsecurity srl) sottolinea che “già ad oggi è riuscita a creare una squadra di 134 membri: 81 donne e uomini con contratto da dipendente (i dipendenti della precedente società di gestione al 31 ottobre 2014 erano 78); 8 donne e uomini degli organi statutari (5 nel Consiglio di Amministrazione e 3 nel Collegio Sindacale); 9 donne e uomini consulenti che erogano i loro servizi giornalieri su base continuativa ad AIRiminum; 36 donne e uomini impiegati da società terze a cui sono stati esternalizzati alcuni dei servizi primari aeroportuali (pulizie terminal, carico e scarico bagagli e servizi agli aeromobili) prevalentemente il sabato, giorno di massima operatività”.

