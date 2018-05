AiRiminum nel 2017 utile in crescita

Si è chiuso con un utile consolidato di 1.860.726 euro in crescita del 268% rispetto all’anno precedente l’esercizio 2017 di AiRiminum, società di gestione dell’aeroporto ‘Fellini’ di Rimini che – spiega una nota – ha registrato un volume della produzione pari a 9.643.796 euro e un margine operativo lordo pari a 2.885.909 euro. Quanto alla posizione finanziaria netta questa si è attestata, al 31 dicembre scorso, 2.193.757 euro mentre il patrimonio netto è risultato pari a 7.149.349 euro contro i 5.588.981 dell’anno precedente, a fronte di un capitale investito pari a 7.220.249 euro composto principalmente dagli investimenti nelle attività fisse per 4.817.379 euro e da un capitale circolante operativo per 1.692.347 euro.

