Air Dolomiti: Bologna-Monaco andata e ritorno in giornata

Bologna e Monaco sono sempre più vicine grazie ad Air Dolomiti: la compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa offre infatti, a partire dal 26 marzo, una nuova frequenza sulla tratta che collega le due città, permettendo anche un tempo di attesa ottimale per lo scalo da Monaco verso alcune delle principali destinazioni intercontinentali o per il rientro in Italia dal Nord Europa.

Le nuove frequenze si sommano ai quattro voli own business già operati dalla Compagnia e assicurano la possibilità di programmare un rientro posticipato in serata, utile in particolare per chi deve affrontare una trasferta lavorativa con andata e ritorno in giornata. I passeggeri potranno contare su un volo aggiuntivo nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì in partenza alle ore 20:20 dall’aeroporto Marconi con arrivo all’aeroporto internazionale Franz Josef Strauss di Monaco di Baviera alle 21:25 e su un rientro dalla Germania alle ore 22:10 con atterraggio allo scalo bolognese alle 23:10.

“La capitale della cucina bavarese accorcia così le distanze da quella della cucina italiana, sede della più antica Università del mondo occidentale, ma anche con il resto del mondo. Il volo in partenza da Bologna alle 20:20 consente infatti di raggiungere più facilmente, dallo scalo di Monaco di Baviera, destinazioni intercontinentali come Shanghai, Hong Kong, Città del Messico e Tel Aviv mentre quello in partenza alle 22:10 da Monaco favorisce il rientro a Bologna di chi giunge da mete continentali come Stoccolma, Copenaghen, Oslo, Amburgo, Praga e Zurigo”, si legge in una nota.

