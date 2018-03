Agricoltura, niente Imu per pensionati attivi

Confagricoltura esprime soddisfazione per la risoluzione del 28 febbraio del ministero dell’Economia e delle Finanze che ha stabilito che agli imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), titolari di pensione, spettano le agevolazioni IMU previste per i colleghi non pensionati.

“E’ stata accolta una richiesta specifica di Confagricoltura – osserva l’Organizzazione professionale -. Siamo intervenuti stigmatizzando le azioni messe in atto da molteplici comuni per il recupero dell’IMU dal 2012 ad oggi. Abbiamo sempre sostenuto che non si possono penalizzare quegli agricoltori che, anche se pensionati, sono attivamente operativi”.

Ai fini IMU quindi sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n.99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi.