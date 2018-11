Aeroporti: firmata convenzione, Forlì verso riapertura

È stata firmata la convenzione tra Enac e la Fa srl, la società privata che ha ottenuto in

concessione la gestione dell’aeroporto di Forlì. A darne notizia il deputato forlivese Marco Di Maio che parla di “una bellissima notizia per il territorio forlivese e per tutta la Romagna: un

altro passo in avanti verso la riapertura dello scalo”. Anche un altro parlamentare forlivese, il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, parla di un “grandissimo risultato” e di una “nuova opportunità per Forlì e per tutto il territorio romagnolo”. Fa (che sta per Forlì Airport, società formata da una cordata che comprende gl’imprenditori Ettore Sansavini e Giuseppe

Silvestrini e le società Cmc, Orogel, Cittadini dell’Ordine e Orienta Partners) potrà perciò sin dai prossimi giorni iniziare i lavori per arrivare alla riapertura dello scalo forlivese. Secondo indicazioni da parte della stessa cordata i primi voli dal ‘Luigi Ridolfi’ ci potrebbero essere ai primi di aprile del prossimo anno.

