Aefi sbarca in Africa

AEFI sigla una nuova partnership per l’espansione delle fiere italiane sui mercati internazionali: si tratta di AAXO-Association of African Exhibition Organizers, l’associazione che raggruppa gli organizzatori di fiere professionali in tutta l’Africa.

L’intesa rappresenta un ulteriore risultato per AEFI a sostegno delle fiere italiane, ottenuto grazie ai costanti contatti con gli interlocutori e i rappresentanti locali che si sono intensificati in occasione dell’ultimo Congresso Mondiale di UFI, che si è tenuto a inizio novembre a Johannesburg.

Proprio in tale occasione è stato evidenziato come le linee guida dell’economia africana siano lo sviluppo delle industrie per la lavorazione delle materie prime locali e il turismo e come le fiere giochino un ruolo chiave. Per questo si stanno sollecitando le Autorità affinché siano messe a punto speciali regole che permettano lo sviluppo del settore.

Grazie a una popolazione giovane e a una crescita economica sostenuta, l’Africa ha il potenziale per diventare un’economia sempre più significativa nel contesto internazionale.

“Siamo orgogliosi di questa nuova partnership dato che l’Africa è un continente con un potenziale di crescita enorme – commenta Ettore Riello, presidente di AEFI. – Siamo certi che l’accordo con AAXO possa supportare gli associati AEFI a sviluppare il loro business, offrendo nuove opportunità di crescita soprattutto alle piccole e medie imprese. AAXO potrà fornire ai nostri associati il supporto per mettere a punto le corrette strategie di sviluppo, con interventi specifici in base alle proprie esigenze e in considerazione delle peculiarità delle diverse zone dell’Africa, nonché per superare le barriere d’ingresso”.

Il Sud Africa, in particolare, ha l’economia più avanzata e diversificata del continente e rappresenta un mercato di particolate interesse, oltre ad essere una porta d’ingresso verso gli altri mercati africani.

Negli ultimi anni si è infatti assistito ad un incremento delle nostre esportazioni in Sud Africa. Nel periodo 2010-2016, in particolare, sono cresciute del 19%.

Tra gli obiettivi dell’accordo: lo scambio di informazioni sulla situazione ed evoluzione dei sistemi economici e politici; la condivisione di informazioni e dati; una politica di prezzi equa per attività, prodotti, servizi, eventi, meeting e convegni proposti da AEFI e AAXO; l’ideazione di iniziative di co-sponsoring che possano favorire il networking e l’avvio di nuovi contatti tra i membri delle due associazioni; la reciproca assistenza, informazione e promozione delle rispettive manifestazioni fieristiche; la promozione della cooperazione commerciale attraverso tutti gli strumenti disponibili, incluso il web.

“Siamo lieti di annunciare la partnership con AEFI e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme per incrementare i rapporti commerciali tra aziende italiane e africane, in diversi settori industriali. Questa intesa sarà di supporto alla crescita del settore e sarà uno stimolo per aumentare la partecipazione alle fiere” – aggiunge Carol Weaving, presidente di AAXO.