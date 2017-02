Aeffe, nel 2016 ricavi per 208,7 milioni

Il Cda di Aeffe Spa – società del lusso quotata al segmento Star di Borsa Italiana, che opera nel settore del pret-à-porter e in quello delle calzature e pelletteria con marchi tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott e Cédric Charlier – ha approvato i dati preliminari consolidati relativi al fatturato dell’esercizio 2016, che si è chiuso con ricavi per 280,7 milioni, rispetto ai 268,8 del 2015 (+4,7% a tassi di cambio costanti, +4,4% a tassi di cambio correnti). I ricavi della divisione pret-à-porter sono stati pari a 215,8 mln, +4,5% a cambi costanti rispetto al 2015 (+4,2% a cambi correnti). I ricavi della divisione calzature e pelletteria hanno segnato un incremento dello 0,2% al lordo delle elisioni tra le due divisioni e ammontano a 95,9 milioni di euro. “Il 2016 – commenta Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe Spa – si attesta un esercizio positivo nel trend di crescita del nostro giro d’affari, con una buona progressione soprattutto in Italia, Europa e in Greater Cina, con diversi segnali incoraggianti anche per i prossimi mesi. In particolare, nell’ultimo trimestre, riscontriamo il buon andamento del canale wholesale ed il positivo impatto sul canale retail, grazie anche alla ripresa dei flussi turistici in Europa. In un contesto che permane comunque incerto, teniamo monitorato il mercato per le opportunità che può offrire, sebbene siamo concentrati sulla crescita organica, anche attraverso il canale dell’e-commerce, business con grande potenziale di sviluppo”.

