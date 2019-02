Aeffe, ricavi consolidati in crescita

Aeffe si prepara a chiudere il 2018 con ricavi consolidati in crescita dell’11,2% a 346,6 milioni di euro (+10,9% a cambi correnti). I risultati preliminari della società romagnola – che ha marchi come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino o Pollini – vedono una crescita significativa nei mercati internazionali (+11,6%), soprattutto nell’area della Grande Cina (+27,8%) e nel Resto del Mondo (+17,7%). L’Europa (Italia esclusa) cresce in modo sostenuto (+4,6%) mentre in Italia il balzo è a doppia cifra (+10,7%). In positivo tutti i canali distributivi: wholesale (+13,4%), retail (+4,8%) e royalties (+15%). L’inizio del nuovo esercizio, ha spiegato il presidente Massimo Ferretti “sta beneficiando dei buoni dati di crescita della campagna vendite della P/E 2019 (+6%) e dell’andamento positivo delle pre-collezioni A/I. Siamo fiduciosi che questi segnali incoraggianti potranno confermarsi nei prossimi mesi”.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet