Aeffe, ricavi per 312,6 milioni

Ricavi per 312,6 milioni di euro, rispetto ai 280,7 milioni del 2016 (+11,6% a tassi di cambio costanti, +11,4% a tassi di cambio correnti). Sono i dati preliminari relativi al fatturato approvati dal cda di Aeffe, società del prêt-à-porter, quotata in Borsa Italiana, titolare di marchi come Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino e Pollini. Dati che vedono una crescita dei ricavi in Italia (+21%), Europa (+14%) e in Greater China (+17%). Stabile il mercato russo. In calo le vendite negli Stati Uniti (-17,5% a tassi di cambio costanti) per lo più per il rallentamento delle vendite nei Department stores. I dati preliminari registrano poi una crescita in tutti i canali distributivi: wholesale (+9%), retail (+19%), royalties (+11%). “Alla luce della chiusura della campagna vendite della stagione P/E 2018 a +15% e dell’andamento positivo delle Pre-collezioni A/I 2018, guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo” ha spiegato Massimo Ferretti, presidente esecutivo.

