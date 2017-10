Acimac, il punto su direttiva macchine

È in programma martedì 3 Ottobre a Modena e il 18 ottobre a Milano (9.00-18.00) il workshop formativo che illustrerà le novità interpretative ufficiali alla Direttiva Macchine introdotte con l’edizione 2.1 della Guida applicativa della Commissione Europea del Luglio 2017.

Appuntamento molto atteso da tecnici, produttori, progettisti, installatori e integratori di macchine fornirà utili chiarimenti su tutti gli aspetti di quotidiana applicazione: definizione di macchina, definizione di quasi-macchina, definizione di insiemi di macchine, quando marcare CE, le modifiche alle macchine e agli insiemi, chiarimenti dei Requisiti Essenziali di Sicurezza, ecc.

Pur non rivestendo valenza di legge, la Guida Europea è infatti abitualmente e sistematicamente considerata dagli organi di controllo e dal mercato come il punto di riferimento interpretativo e applicativo, per cui la sua conoscenza è fattore indispensabile per tutti i costruttori e utilizzatori di macchine.

Il seminario è in programma presso la sede di Acimac e Ucima a Villa Marchetti in via Fossa Buracchione 84, 41126 Baggiovara, Modena e presso la sede di Amaplast, Milanofiori-Palazzo F3-Assago (MI).

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet