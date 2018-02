Acimac, corsi per tecnici ceramisti

Nove corsi di formazione sul processo produttivo ceramico per l’aggiornamento del personale.

Materie prime, impasti, tecnologia per pressatura, essicazione e cottura, difettologia e controllo qualità, normazione internazionale. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel percorso formativo “Focus Ceramica” in programma da febbraio a novembre 2018, a Baggiovara di Modena.

Organizzato da SBS, la scuola di formazione di Acimac, il progetto si struttura in nove appuntamenti, suddivisi in 3 sezioni tematiche relative al processo produttivo, alla tecnica del colore, al controllo qualità di prodotto e normazione internazionale di riferimento ed è pensato per i tecnici dell’industria ceramica italiana.

Il primo appuntamento formativo è in programma il prossimo 8 febbraio e sarà incentrato sulle implicazioni tecnologiche per il prodotto finito nella fase della lavorazione delle materie prime e degli impasti ceramici.

Alessandro Tenaglia, docente e consulente aziendale in materia di normazioni per la regolamentazione del processo produttivo ceramico, analizzerà la struttura delle materie prime e illustrerà come definire criteri di progettazione di nuovi impasti e come modificare quelli esistenti, in ottica di impostazione e gestione del controllo qualità in produzione.

Acimac, propone da sempre agli operatori italiani del settore numerose occasioni d’incontro, confronto e aggiornamento, creando un circuito virtuoso di diffusione di conoscenza che coinvolge tutti gli operatori del comprensorio.

E proprio in questi contesti è stata raccolta l’esigenza sia di approfondimento degli argomenti sia di integrazione, per restituire una visione completa del processo produttivo ceramico rivolto al personale delle aziende di produzione ceramica che ha dato vita al percorso formativo in partenza l’8 febbraio.