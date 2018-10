Accordo X DataNet e Mecoms

La vendita di gas ed elettricità in Italia, dopo un primo passo avvenuto nel 1999, verrà completamente liberalizzata dal 2020 portando nuovo fermento nel mercato italiano dell’energia.

Le aspettative dei clienti sono in crescita ma nello stesso tempo le regolamentazioni governative stanno spingendo i sistemi legacy di fatturazione e di meter data management oltre i loro limiti. Continui investimenti in sistemi ormai obsoleti creano situazioni in cui si cercano continuamente temporanee soluzioni a problemi contingenti invece di fornire i miglioramenti che i clienti chiedono realmente.

Le compagnie di vendita italiane si aspettano crescenti quantità di switch e quindi l’aumento del loro portafoglio clienti: di conseguenza, è necessaria una solida soluzione di back-office in grado di sostenere la crescita di clienti evitando nel contempo l’aumento dei costi.

X DataNet (di Mirandola) e MECOMS (Gruppo Ferranti) hanno firmato una partnership strategica per rafforzare ulteriormente la disponibilità di MECOMS 365 sul mercato italiano.

“I vantaggi derivanti dalla partnership sono uno degli elementi cruciali nella strategia di mercato di MECOMS, il cui slogan è da sempre “pensa globalmente e agisci localmente”.

Unendo la forza della piattaforma applicativa MECOMS 365 con l’esperienza e le competenze di X DataNet si crea una nuova opportunità per i clienti. Un nuovo ed emozionante passo nella nostra crescita europea”, si legge in una nota.

