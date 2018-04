Accordo Macron e Marconi

Maglie, sciarpe, oggettistica, Bologna calcio soprattutto ma non solo. Il mondo Macron che ha ufficialmente inaugurato in Aeroporto il suo nuovo punto vendita con folta rappresentanza rossoblù, dall’ad fenucci ai giocatori Orsolini, Avenatti, Helander e Romagnoli, dà ai viaggiatori dello scalo bolognese il modo di portar via un ricordo speciale, compresa la nuova maglia BLQ, che riprende la sigla identificativa del Marconi.

In Aerporto si rimarrà per un anno poi si valuteranno i risultati e un eventuale crescita dello spazio. Bene il merchandising rossoblù grazie all’apertura del nuovo store in galleria Cavour, dove Macron e Bologna resteranno, anche s epotrebbero cambiare locale

