Accordo Laurini e Gazpromneft

Visita istituzionale presso la sede di Laurini Officine Meccaniche del team dirigenziale di Gazpromneft Lubricants Italia Spa, compagnia leader nel mondo per la produzione e commercializzazione di oli e grassi lubrificanti, che fa riferimento al gruppo multinazionale Gazpromneft, con sede a San Pietroburgo.

Infatti, è stato concluso l’accordo di utilizzo esclusivo dei lubrificanti Gazpromneft nei macchinari Laurini per un quantitativo complessivo di oltre 30.000 litri l’anno.

Una collaborazione di reciproco vantaggio che offre a Laurini Officine Meccaniche l’importante occasione per affacciarsi su un nuovo mercato, quello russo, supportati da un partner prestigioso, che a sua volta riceverà visibilità ogni qual volta verrà venduto un macchinario Laurini, che ha una diffusione capillare nei cantieri! di tutti e 5 i continenti. Le nuove macchine Laurini, infatti, verranno dotate di un’etichetta a marchio Gazpromneft che testimonierà l’utilizzo di questi prodotti affidabili e di qualità, garantendo migliori prestazioni, con una riduzione delle temperature e del consumo di fluidi.

L’accordo di partnership si è concretizzato grazie al distributore autorizzato Socogas che, oltre alla fornitura dei prodotti, offrirà un valido supporto logistico e tecnico grazie all’esperienza maturata nei suoi 50 anni di attività nel settore energetico e petrolifero.

Gli ospiti sono stati accolti dal Presidente Marco Laurini e dal suo team: il Sales Manager Paolo Garbi, il Responsabile Tecnico Giacomo Baione, il Responsabile Vendite Ilaria Granata, il Responsabile Acquisti Delfino Salsi. Per Gazpromneft Lubricants Italia Spa erano presenti Mauro Nocelli, Managing Director, Giuseppe Pasquini, Distributors Supervisor, Giancarlo Zappon, Distributors Coordinator North Italy, Federica Martiniello, Marketing Supervisor e Simona Corsi, Technical and Product Line Engineer. Per Socogas erano presenti Giampaolo Zucchi, DG Socogas, Gabriele Perotti, Key Account e Giuseppe Odetto, Technical Engineering.