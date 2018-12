Accordo H-Farm-Hera per alternanza scuola-lavoro

Il centro di innovazione H-Farm di Roncade (Treviso) ha siglato un protocollo d’intesa triennale

con il Gruppo Hera di Bologna. Tanti i progetti contemplati dall’accordo e numerosi i destinatari delle attività in programma, orientate in modo particolare alle nuove generazioni e con focus su innovazione, digitale ed economia circolare. “Il futuro a cui andiamo incontro – afferma Tomaso Tommasi di Vignano, presidente Gruppo Hera – darà luogo a professioni del tutto inedite, che ora non sappiamo nemmeno immaginare e, anche per svolgere i lavori attuali, sarà sempre più cruciale investire su nuove competenze. Scenari di questo tipo, dunque, testimoniano la bontà del protocollo siglato da Hera e H-FARM, un accordo che crea sinergie importanti, scommette su formazione e innovazione e ci permette di creare valore condiviso a vantaggio di tanti stakeholder, interni ed esterni alle due aziende”. “Oggi più che mai è determinante investire sulla formazione – afferma Riccardo Donadon, Fondatore e AD di H-FARM – il protocollo che abbiamo siglato insieme ad Hera va proprio in questa direzione: aggiornare le competenze, valorizzare quelle già esistenti, portare nuovi modelli di pensiero e soprattutto offrire ai giovani gli strumenti per affrontare al meglio le sfide del domani.”

