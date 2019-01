Accordo Confedilizia e Confcommercio

È stato siglato l’accordo di servizi tra le delegazioni reggiane di Confedilizia, l’Associazione dei Proprietari di Casa, e Confcommercio.

L’accordo, già in vigore, stabilisce reciproci vantaggi sia a favore dei proprietari di casa o soggetti comunque iscritti Confedilizia, che, rivolgendosi agli uffici Confcommercio potranno usufruire del servizio contabile e fiscale con sconto del 20% rispetto alla tariffa normalmente applicata, sia a favore degli iscritti Confcommercio che, con la semplice iscrizione a Confedilizia, beneficeranno della consulenza legale in materia di locazione, condominio, compravendita, divisione, successione gratuitamente.

Confcommercio Reggio Emilia ha messo inoltre a disposizione dei consulenti Confedilizia, un recapito all’interno delle proprie delegazioni provinciali di Montecchio e Correggio per un pomeriggio alla settimana (il martedì a Montecchio ed il Giovedì a Correggio), al fine dello svolgimento dell’attività di consulenza agli iscritti Confedilizia o anche semplicemente a Confcommercio.

L’intesa mira anche a promuovere la divulgazione (tramite convegni, incontri, dibattiti ecc.) delle proposte per il rilancio del settore immobiliare avanzate a livello nazionale quali, per esempio, la riduzione della tassazione sugli immobili, l’estensione della cedolare secca al comparto commerciale ecc…

