Accelera attività manifattura in Italia

Accelera l’attività del settore manifatturiero in Italia. A ottobre l’indice Pmi rilevato da Markit/Adaci sale a 57,8 punti da 56,3 di settembre, aggiornando i massimi da febbraio 2011 e registrando una fase di espansione per il quattordicesimo mese di fila.

Il dato è anche superiore alle attese degli analisti che avevano stimato un lieve incremento a 56,5 punti. E l’espansione dell’attività manifatturiera prosegue nel complesso anche nell’Eurozona. A ottobre l’indice Pmi è salito a 58,5 punti da 58,1 punti di settembre, secondo la lettura finale. L’indice Pmi manifatturiero della Germania resta fermo a 60,6 punti come così pure quello della Francia a 56,1 punti.

