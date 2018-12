A2a rileva Gas e Power di X3 Energy

La multiutility A2a ha rilevato tramite la controllata A2a Energia il ramo d’azienda ‘Gas & Power’ di X3 Energy, attiva in Emilia Romagna e con clienti prevalentemente nel Centro-Nord Italia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’operazione ha efficacia dallo scorso 1 dicembre e comprende un portafoglio di oltre 4.500 punti di fornitura, per un corrispettivo di circa 220 milioni di metri cubi di gas e 165 Gwh di energia elettrica, corrispondenti a un fatturato aggiuntivo annuo di 130 milioni di euro. Altri 400 milioni di fatturato provengono invece dalla recente assegnazione di alcune gare per la fornitura di energia elettrica. Si va dal lotto 4 di Toscana, Marche e Umbria, relativo al ‘Servizio di Salvaguardia’ per il biennio 2019-2020, ai tre lotti previsti dalla gara Cet per la fornitura alle pubbliche amministrazioni della Regione Toscana nel 2019. A questi si aggiungono due lotti Consip, entrambi con validità di 12 mesi a partire dall’attivazione: il lotto 4 di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e il lotto 9 di Umbria e Marche.

