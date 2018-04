A Vinitaly il matrimonio tra parmigiano e marsala

A Vinitaly si celebra il matrimonio tra due eccellenze dell’agroalimentare italiano: quello tra il Parmigiano Reggiano Dop e il Vino Marsala Doc. ”Il gusto non ha confini e l’abbinamento – sottolineano dal Consorzio di tutela del formaggio – risulta perfetto grazie a due caratteristiche che rendono unici entrambi: da una parte l’intensità e la persistenza aromatica, dall’altra la capacità di sopportare egregiamente lunghi invecchiamenti e stagionature”. L’appuntamento è per domenica 15 aprile, nell’ambito della più grande manifestazione dedicata al mondo del vino di Verona Fiere. Il teatro della cerimonia sarà il Padiglione 2 (Sicilia), dove lo chef Peppe Agliano – patron de La Corte dei Mangioni di Marsala – proporrà un menu degustazione a finger food di cinque portate, ognuna delle quali esalterà le caratteristica di una diversa stagionatura di Parmigiano Reggiano, dai 24 fino agli 80 mesi. Ciascun piatto uscirà in abbinamento a una specifica tipologia di Marsala Heritage di Francesco Intorcia. Nella quattro giorni di fiera a Verona il Consorzio Parmigiano Reggiano mostrerà l’estrema versatilità della Dop organizzando anche altre degustazioni con diverse realtà del panorama enoico nazionale: il Lambrusco di Modena, il Franciacorta, l’Aglianico del Taburno, i vini toscani della Cantina Marchesi Antinori, i vini di Mantova. E’ inoltre previsto anche un appuntamento con le birre del Birrificio del Borgo, presso lo spazio Agorà di Sol &Agrifood martedì 17. Insieme al Consorzio, ogni giorno si alterneranno in Fiera caseifici provenienti dalle diverse province di produzione (Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna) che offriranno al pubblico la possibilità di scoprire tutta la biodiversità unica ed inimitabile del Parmigiano Reggiano.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet