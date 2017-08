A tutto gelato

Nel 2017, 42 appuntamenti in tutto il mondo per promuovere il gelato artigianale italiano con due diversi tour promossi da Sigep e Carpigiani. La prima è la manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza), che si tiene ogni anno a Rimini da 38 edizioni. La seconda è l’azienda leader nella produzione di macchine per la gelateria artigianale. I due partner, assieme ad altri alleati, hanno dato vita a Gelato World Tour e sono partner strategici di Gelato Festival. A settembre Rimini ospiterà (dall’8 al 10) in piazzale Fellini la finale della 2/a edizione, durata tre anni, di Gelato World Tour, mentre Firenze (dal 14 al 17) sarà sede dell’ultima tappa europea 2017 di Gelato Festival prima di ripartire a fine settembre con il debutto ufficiale della prima tournée americana. Finora gli eventi hanno totalizzato oltre 100 appuntamenti internazionali e presenze in più di 20 Paesi. Altro evento targato Sigep è la Coppa del Mondo della Gelateria, che si tiene ogni due anni al quartiere espositivo riminese di Ieg, in occasione della manifestazione. La competizione, giunta all’8/a edizione e organizzata da Gelato e Cultura e Sigep, si rivolge ai migliori professionisti della gelateria, pasticceria, cioccolateria e alta gastronomia. In questi ultimi mesi si sono svolte le selezioni per le 12 squadre che si sfideranno a gennaio 2018: Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Francia, Giappone, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e la new entry Ucraina. Sarà assente l’Italia, protagonista del podio delle ultime edizioni e che da regolamento, salterà un turno in quanto attuale detentrice del titolo. Lo scorso gennaio al Sigep, manifestazione rivolta agli operatori, si sono contati 161.196 operatori professionali in visita, con una crescita estera salita a 30.711 presenze (il 20% del totale), con visitatori da 170 diversi Paesi. Prossimo appuntamento: Rimini, dal 20 al 24 gennaio 2018. Gelato World Tour – 90 eventi in 22 Paesi diversi, dal 2013 ad oggi – vanta il patrocinio del Ministero Italiano degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico e della Regione Emilia-Romagna. Nel Villaggio del Gelato World Tour, il pubblico partecipa ai corsi tenuti dai docenti di Carpigiani Gelato University. Ad ogni tappa del Gelato World Tour un comitato composto da esperti e associazioni di categoria, seleziona i 16 migliori gelatieri della nazione ospitante. I concorrenti si sfidano elaborando ciascuno un solo gusto. I primi classificati delle principali tappe si sono aggiudicati l’opportunità di partecipare da protagonisti al Gran Finale di Rimini, dove in 36 – provenienti da 18 Paesi diversi – si contenderanno il trofeo del ‘World’s Best Gelato’. Giunto alla sua 8/a edizione il Gelato Festival è la prima manifestazione dedicata al mondo del gelato all’italiana. Un concorso internazionale che premia i migliori gelatieri italiani e stranieri e i loro gusti unici creati per l’occasione. Un festival ‘on the road’; che si muove in Italia, in Europa e in America con il suo carico di bontà, allegria, esperienza, cultura, tutto a bordo dei food truck, vero simbolo del Festival. A Firenze dal 14 al 17 settembre si celebra la finale europea 2017 per eleggere tra 16 gelatieri finalisti selezionati in Italia, Inghilterra, Germania e Polonia colui che sarà il prossimo Campione d’Europa. (ANSA).

