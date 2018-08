A Spilamberto arriva un grande polo logistico

Un polo logistico da circa 400 addetti sorgerà alle porte di Spilamberto entro un anno. Il sindaco Umberto Costantini presenta il progetto che riguarda un’ampia area tra via modenese e via San Vito già adibita ad attività produttive. Il terreno è di proprietà di Spilamberto Nord, società che sta trattando con la Vailog azienda logistica che opera per conto di colossi come Amazon, Yoox, Zelando o Leroy Merlin o altri big del settore che ora potrebbero sbarcare qui creando un nuovo indotto a poca distanza da casello di Modena Sud.

