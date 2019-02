OIKOS, la pittura ecologica decorativa, ha aperto a Roma il primo Atelier Oikos, un luogo ideale di incontro, confronto e ispirazione per poter scegliere le migliori soluzioni originali e sartoriali per l’estetica di pareti e facciate. L’Atelier Oikos, primo di una lunga serie, è un punto di riferimento importante per architetti e interior designer, dove è possibile vedere e toccare proposte decorative ed ecologiche sorprendenti per aspetto, funzionalità e in grado di garantire il benessere negli ambienti interni.

“Con questo Atelier, Oikos inizia un nuovo percorso, una Ri-Evolution che guarda al futuro nel rispetto del suo passato” sottolinea Claudio Balestri, presidente Oikos, che conclude: “Qui Oikos ha creato un nuovo format con una nuova funzione: essere luogo di incontro e di stimolo per chiunque voglia nuovi modi di godere la casa oltre le frontiere del mero colore, in cui scoprire nuove possibilità e scegliere soluzioni su misura al tempo stesso sartoriali e decorative, ecologiche e funzionali.”

