A Piacenza torna Gic

Piacenza per tre giorni sarà la capitale italiana del comparto delle macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l’industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in calcestruzzo armato, anche in zone sismiche. La seconda edizione del Gic (Giornate Italiane del Calcestruzzo-Italian Concrete Days) è stata presentata questa mattina a Milano e si svolgerà dall’8 al 10 novembre a Piacenza Expo. “I numeri di questa biennale raddoppieranno quelli dell’edizione 2016, anche come spazi espositivi”, ha spiegato Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications, società organizzatrice dell’evento, che ha coordinato la presentazione affiancato da esperti e addetti ai lavori del settore come Corrado Borghi, Francesco Epis e Massimiliano Pescosolido. “A sei mesi dall’inizio della manifestazione – ha precisato – hanno già aderito oltre 110 espositori, tra i quali sono già presenti alcuni dei più importanti brand del settore”.

