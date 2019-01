A Mosca il packaging made in Italy

L’Expocentre di Mosca è pronto ad ospitare l’edizione 2019 di Upakovka, la storica fiera russa dedicata all’industria del processing e packaging, in calendario dal 29 gennaio al 1° febbraio prossimi.

Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) ha aderito alla manifestazione con una collettiva di 10 aziende e uno stand istituzionale per promuovere le tecnologie made in Italy.

All’interno dell’area coordinata dall’Associazione nazionale di categoria esporranno primarie realtà come Arol, Converting Bonardi, FT System, Ocme, R.Bardi, Ricciarelli, Robopac, Senzani Brevetti, Sotemapack e Unimac-Gherri.

Seconda tappa compresa nell’articolato programma di promozione internazionale di Ucima, la fiera si prospetta densa di opportunità commerciali, forte di un mercato che sta registrando crescite a doppia cifra.

Nel 2017 l’Italia ha esportato in Russia impianti per un valore di 153,2 milioni di euro (+27,5% sul 2016 e pari al 22,9% delle importazioni totali del Paese), posizionandosi al secondo posto nella classifica dell’export dopo la Germania.

Incoraggianti i dati dei primi dieci mesi del 2018, in cui la Russia è risalita al settimo posto fra le destinazioni di export italiane, con un volume di 140,3 milioni di euro (+21,7% rispetto allo stesso periodo del 2017).

Dopo Upakovka, Ucima raggiungerà altre importanti mete fieristiche previste nelle aree di maggior interesse per il comparto del packaging italiano: Algeria (Djazagro); Sud Africa (Propak Africa); Vietnam (Propak Vietnam); Egitto (Africa Food Manufacturing); Messico (Expo Pack Guadalajara); Tailandia (Propak Asia); Myanmar (Propack Myanmar); Nigeria (Propack West Africa) e Stati Uniti (Propak Las Vegas); Perù (Expoalimentaria); Iran (Pack Process Teheran); Cina (Swop) e India (Pacprocess India).

