A Hera il premio Company to watch

Costante miglioramento del rapporto con la clientela, copertura territoriale capillare e struttura del gruppo diversificata. Sono le qualità riconosciute al servizio idrico integrato di Hera da Cerved, l’importante information provider, che, nella sede di viale Berti Pichat, a Bologna, ha consegnato alla multiutility il premio “Company to watch” 2016. Il premio è una riconferma rispetto all’anno scorso quando Hera Spa ed Herambiente si erano aggiudicate il premio per “Strategia di crescita per vie esterne”, “Struttura del gruppo efficiente” ed “Elevato konw how specialistico in tutte le fasi della filiera ambientale”. Gli studi di Cerved individuano la società che si distingue sia per performance economico-finanziarie, sia per modalità di esecuzione delle attività di business.

