A Franco Stefani il premio innovatore 2018

E’ Franco Stefani Fondatore e Presidente del Gruppo System l’Innovatore 2018. Il Premio è arrivato dalla Fondazione Democenter Sipe durante la presentazione del Bilancio Triennale delle sue attività al Tecnopolo di Via Vivarelli all’interno del campus della Facoltà di Ingegneria.

“Innovatore dalla straordinaria genialità in ogni momento della sua carriera di imprenditore, creatore e realizzatore di processi e prodotti unici al mondo, attento osservatore ed esploratore instancabile verso nuovi orizzonti. Una visione lungimirante, d’ispirazione per tutti”.

Con questa motivazione Fondazione Democenter ha attribuito il Premio Innovazione 2018 all’Ing. Franco Stefani, Presidente del Gruppo System, primo industriale al mondo a portare in produzione le più ampie superfici ceramiche, inventore di tecnologie attualmente leader mondiali nei settori di riferimento.

Il Premio Innovazione all’Ing. Stefani è stato consegnato congiuntamente dal Presidente uscente, Erio Luigi Munari, e dal nuovo Presidente, Gian Carlo Cerchiari, nel corso dell’Assemblea di presentazione del bilancio delle attività di Fondazione Democenter

