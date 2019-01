A Fiere di Parma il tunnel dell’innovazione

Il ‘Tunnel dell’innovazione’ sarà il nuovo cuore-mostra di MecSpe, fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione e punto di riferimento per il settore manifatturiero, in programma alle Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo. Il visitatore – anticipa la Gazzetta di Parma – potrà vivere un’esperienza polisensoriale a 360 gradi e scoprire la strada per il futuro della fabbrica intelligente. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente (Cfi), che riunisce oltre 300 soci tra imprese, università, centri di ricerca e altri stakeholder e che vedrà protagonisti i ‘Lighthouse Plant’, quattro progetti appartenenti ad Ansaldo Energia, Abb, Tenova/Ori Martin e Hitachi Rail, che il Cluster ha selezionato per conto del ministero dello Sviluppo economico come fiore all’occhiello del made in Italy da mostrare in Italia e all’estero. La fiera, promossa da Senaf, intende anche offrire soluzioni sul fronte della digitalizzazione in grado di mettere l’uomo al centro, con un adeguato supporto in formazione e investimenti nel capitale umano, per la creazione di competenze che siano in grado di applicarle. Giunta alla 18/a edizione, MecSpe ha numeri importanti: 53.442 visitatori, 110mila mq di superficie espositiva, 2.260 aziende presenti, 12 saloni tematici, 34 unità dimostrative e isole di lavorazione, 5 piazze dell’eccellenza, 58 convegni e workshop. Dal 28 al 30 novembre, poi, MecSpe sarà anche a Bari, all’interno della Nuova Fiera del Levante, con l’obiettivo di diventare evento di riferimento del Centro Sud e del bacino del Mediterraneo per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0.

