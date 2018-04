A Dubai l’offerta turistica emiliano romagnola

Anche quest’anno l’offerta turistica dell’Emilia-Romagna si presenta all’Arabian Travel Market (Atm) di Dubai, rassegna fieristica internazionale rivolta ai professionisti del settore, in programma dal 22 al 25 aprile. Sono sei gli operatori turistici emiliano-romagnoli presenti a Dubai in uno stand, collocato in area Enit, coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna e personalizzato con immagini dei prodotti turistici regionali. La presenza regionale all’Arabian Travel Market di Dubai punta sul fascino e l’interesse per l’italian lifestyle, e per vacanze e prodotti luxury, da parte dei turisti provenienti da questi mercati con un’alta capacità di spesa. Altrettanto importanti saranno, a Dubai, i contatti tra gli operatori turistici emiliano-romagnoli con tour operator di paesi asiatici serviti da voli Emirates che fanno scalo a Dubai. Uno di questi voli, dal 3 novembre 2015, atterra giornalmente all’aeroporto “Marconi”. L’aereo, che ha una capacità di 360 posti, nel 2017 ha trasportato, da e per Dubai, 170.291 passeggeri. L’appeal regionale in questi mercati della vacanza è poi confermato dai positivi trend di crescita in termini di arrivi e presenze. Nel 2017 in Emilia-Romagna – in base ai dati elaborati dal Servizio Statistica regionale – sono arrivati 31.184 turisti residenti in Paesi del Medio Oriente (tra cui Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, Oman, Qatar, Kuwait) per un totale di 105.508 pernottamenti. Rispetto al 2016, gli arrivi hanno registrato un incremento del +9,1% mentre i pernottamenti sono cresciuti del +15,6%. L’obiettivo per il 2018 – commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – è confermare il trend di crescita dei flussi turistici da questi mercati che rappresentano un’opportunità strategica per aumentare la quota internazionale di arrivi e presenze a vantaggio dell’intero comparto. Strategico dunque l’appuntamento con l’Arabian Travel Market, occasione per promuovere un’offerta di sicuro interesse, come confermano i dati. Nello stand regionale, durante le giornate della rassegna, sono in programma incontri con una selezione dei principali e più rappresentativi tour operator internazionali e rappresentanti dei media. Gli operatori turistici regionali potranno incontrare, in un’altra location della fiera, i cento buyer che fanno parte dell’ all'”Arabian Travel Market Buyers Club” (22 e 25 aprile) e 50 travel blogger e influencer (25 aprile).

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet