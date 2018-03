Siti-B&T, volumi in crescita anche nel 2017

Il Consiglio di Amministrazione di SITI-B&T GROUP S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), ha approvato oggi il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili nazionali, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2017 redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Fabio Tarozzi, Presidente ed Amministratore Delegato di SITI-B&T GROUP S.p.A. ha dichiarato: “ Il nostro Gruppo ha continuato nel corso del 2017 un percorso virtuoso di sviluppo e crescita, sfruttando al massimo le sinergie tra le diverse realtà societarie. Abbiamo infatti saputo aggregare un insieme di competenze di grande valore e forniamo tecnologie e professionalità uniche al mondo per completezza e spirito innovativo. Il focus strategico principale rimane la creazione di valore per clienti e azionisti attraverso l’offerta di prodotti e servizi sempre attenti alla sostenibilità ed al design. Registriamo con soddisfazione il record storico di investimenti in R&D per ben 7,1 milioni euro ed il deposito di 15 nuovi brevetti industriali, che si vanno ad aggiungere ai 147 brevetti attivi di proprietà del Gruppo.”

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI

Il Valore dei Ricavi di Vendita del Gruppo a fine 2017 è pari a 203,3 milioni di euro, in crescita dell’8,4% rispetto ai 187,6 milioni di euro dell’esercizio 2016. Tale risultato è riconducibile alla crescita delle nostre tecnologie e servizi dei nuovi prodotti innovativi. L’EBITDA ante partite non ricorrenti consolidato è stato pari a 18,1 milioni di euro (8,9% dei ricavi di vendita) in aumento del 6,7% rispetto ai 17 milioni di euro del 2016. Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a 11,1 milioni di euro rispetto ai 14,3 milioni di euro registrati nel 2016. L’Utile netto consolidato complessivo dell’esercizio 2017 è pari a 6,4 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto a 9,6 milioni di euro dell’esercizio precedente (di cui 9,2 milioni di euro di pertinenza del Gruppo). La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2017 è pari a 33,6 milioni di euro rispetto ai 32,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016.

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO SITI-B&T GROUP S.p.A.

I ricavi di SITI-B&T GROUP S.p.A. per l’esercizio 2017 ammontano a 129,8 milioni di euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 123,3 milioni di euro dell’esercizio 2016. L’Utile netto di SITI-B&T GROUP S.p.A. dell’esercizio 2017 è pari a 0,9 milioni di euro rispetto a 3,2 milioni di euro del 2016.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Alla luce della buona propensione agli investimenti nei principali mercati in cui il Gruppo opera unitamente al portafoglio ordini in corso, è verosimile attendersi per il 2018 il raggiungimento degli obiettivi di budget prefissati.

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 di SITI-B&T GROUP S.p.A. presenta un utile pari a Euro 0,9 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà all’Assemblea degli azionisti di destinare la totalità dell’utile netto a riserva.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente, Fabio Tarozzi, a procedere alle formalità per la convocazione per il giorno 23 aprile 2018 dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2017. L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, mentre la documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.sitibt.com.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet