Start Cup Emilia Romagna fa tappa a Reggio Emilia

Unimore ospita una tappa della nuova edizione della Start Cup Emilia Romagna che arriva a Reggio Emilia con una iniziativa di presentazione della competizione e del premio per il territorio reggiano. L’appuntamento al Tecnopolo di Reggio Emilia il 28 marzo. Fa tappa in Unimore la nuova edizione della Start Cup Emilia Romagna, la business plan competition dei centri di ricerca e delle università emiliano romagnole, promossa da Aster, con lo scopo di sostenere la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. Si terrà a Reggio Emilia l’evento di presentazione della competizione, in programma per mercoledì 28 marzo alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze del Tecnopolo di Reggio Emilia (p.le Europa,1). Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti del prof. Andrea Antonelli, docente Unimore, seguiti dalla presentazione della Start Cup regionale con la dott.ssa Fabiana Iurescia di Aster. Il dott. Andrea Parmeggiani di Fondazione REI presenterà il premio per il territorio reggiano, seguito dalla testimonianza del dott. Riccardo De Leo dello spin off di Unimore Packtin. Da ultimo il dott. Bernardo Balboni di Unimore, presenterà il progetto Contamination Lab. Una successiva iniziativa di presentazione della Start Cup 2018 è prevista per Modena venerdì 6 aprile.

