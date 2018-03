Parmacotto ha un nuovo proprietario: Giovanni Zaccanti

Parmacotto, notissimo brand di salumeria finito in concordato, ha ora un nuovo proprietario: è Giovanni Zaccanti, che diventa presidente. Andrea Schivazappa è confermato AD.

A dicembre gli amministratori avevano annunciato che l’azienda, gestita fino a due anni fa dalla famiglia Rosi, avrebbe chiuso il 2017 con un bilancio positivo e previsioni in ulteriore crescita, dopo aver pagato la quota più importante del debito, quella relativa a dipendenti, agenti e altri enti che avevano un privilegio. Nell’anno in cui ha ottenuto il via libera all’omologa del concordato, Parmacotto ha realizzato un fatturato di circa 58 milioni e in portafoglio una proiezione di crescita per il 2018 di oltre il 10%, grazie al consolidamento dei prodotti sul mercato italiano. L’Ebitda si conferma attorno al 10%. La società ha 140 dipendenti, oltre all’indotto di agenti e fornitori strategici.

