Valica si conferma tra le prime aziende italiane del settore

Ancora un anno positivo per Valica, la Tourism Marketing Company italiana che vanta all’interno del suo ecosistema digitale portali leader del settore, come PaesiOnLine, TravelFool e TrueRiders. La società ha chiuso il 2017 con un aumento di capitale da 400 mila euro, a fronte del 10% di capitale Valica. Alla luce degli ottimi risultati ottenuti dalla sua fondazione nel gennaio del 2016, l’azienda ha raccolto l’interesse di business angels italiani, che, avendone valutato le forti potenzialità future, hanno deciso di entrare nel capitale e supportare lo sviluppo della società. Valica è oggi la prima azienda italiana tra network digitale a target travel sul mercato italiano. Estendendo lo sguardo anche ai competitors internazionali che operano nel settore, Valica si posiziona al quarto posto, seconda sola ai colossi del travel online come Tripadvisor, Booking e Expedia, ma mantiene il primato nella fase di ispirazione di viaggio. Ovvero nel processo decisionale di scelta della destinazione e definizione dell’itinerario, la maggior parte dei turisti digitali si rivolge ai portali del network Valica. Grazie all’aumento di capitale, per il 2018 l’azienda punta all’acquisizione di nuovi asset verticali nel turismo digitale sia come reach che come servizi consulenziali a supporto dei clienti pubblici e privati. Tra gli obiettivi di Valica anche quello di investire significativamente nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche di lead generation, l’implementazione di software specifici per il settore turistico e il rafforzamento del team. Nel breve termine, la società si propone di valutare quale opzione di crescita anche la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana in modo da acquisire ulteriori risorse per avviare anche lo sviluppo del segmento del turismo internazionale incoming. “La fiducia che ci dimostrano i nostri investitori è per noi fonte di grande soddisfazione, segno del fatto che il valore della nostra società e le sue potenzialità vengano riconosciute concretamente anche all’esterno. – Ha dichiarato Emiliano D’Andrea, CEO di Valica. – Il nostro prossimo obiettivo è quello di andarci a posizionare al fianco delle più grandi aziende internazionali del settore, riuscendo ad intercettare un numero sempre maggiore di turisti digitali all’interno del loro habitat, fornendo loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per programmare la vacanza ideale. Stiamo, inoltre, lavorando sempre di più alla raccolta dei dati e allo sviluppo di nuove soluzioni di dialogo con la nostra audience, al fine di fornire alle aziende interessate al target dei nostri utenti una gamma di servizi sempre più ampia e innovativa”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet