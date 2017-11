De Nigris entra in Elite

L’aceto balsamico Igp del gruppo De Nigris entra a far parte del progetto Elite di Borsa Italiana. Si tratta dalla piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le imprese ad alta potenzialità nella realizzazione dei loro progetti di crescita compreso un eventuale sbarco a Piazza Affari. Il gruppo De Nigris produce nel modenese (a Carpi ha realizzato il Balsamico Village) e utilizza i suoi impianti ad Afragola per l’imbottigliamento e la distribuzione con un fatturato di 70 milioni di euro e un export che rappresenta l’85% del fatturato.