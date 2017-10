Hpe Coxa inaugura centro ricerca Metal Additive

Non si arresta la fase di sviluppo tecnologico di Hpe Coxa, l’azienda modenese specializzata in engineering per il settore dell’automotive, motorsport e automation solution: a un anno dalla presentazione del MIL (Machining Innovation Lab) verrà inaugurato il nuovo Centro di Ricerca Metal Additive. Il Centro è stato progettato e realizzato per assicurare in modo rigoroso l’integrazione tra progettazione, simulazione e produzione in un’ottica esclusivamente additive, anziché, come avviene comunemente, limitarsi a produrre con le nuove “stampanti 3D” pezzi progettati secondo le tecnologie tradizionali. Inserito in una logica di Smart Factory, il Centro di Ricerca Metal Additive è complementare alle tecnologie presenti all’interno del MIL, il Machining Innovation Lab realizzato lo scorso anno da Hpe Coxa che vede unite le tecnologie più avanzate di lavorazione meccanica, utensili e attrezzature, insieme ai sistemi di controllo di processo a scansione ottica. L’investimento totale per il progetto ammonta a 8 milioni di euro, di cui 3,5 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 14, e prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 20 ingegneri ricercatori. Per realizzare il nuovo Centro di ricerca per le Tecnologie Metal Additive Hpe Coxa ha lavorato in partnership con due importanti multinazionali: DMG MORI e Accenture. Il modello di funzionamento del Centro prevede un Responsabile Operativo e al contempo una Direzione Scientifica, realizzata nell’ambito di una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Unimore per sviluppare un programma scientifico di ricerca da abbinare alle attività produttive che il Centro è in grado di effettuare. L’inaugurazione del Centro sarà lunedì 16 ottobre alle ore 9.30 presso la sede di Hpe Coxa (via Dalla Costa 600 a Modena).

