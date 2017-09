ModenaFiere, fatturato in crescita nel 1/o semestre

Il Cda di ModenaFiere ha approvato all’unanimità il bilancio per l’esercizio del primo semestre

2017. La società, che vede la partecipazione di BolognaFiere Spa (51%), Comune, Provincia e Camera di Commercio di Modena (14,608% ciascuno) e di Promo (5,176%), ha chiuso il bilancio

con un fatturato pari a 3 milioni 146 mila euro, con un incremento dell’11% sul semestre gennaio-giugno 2016 (2 milioni 800 mila euro) e un risultato di gestione positivo.

L’attività del periodo ha registrato un record di presenze con oltre 250mila visitatori al quartiere fieristico dove, tra gennaio e maggio, si sono svolte dieci manifestazioni con sei eventi collaterali, il congresso nazionale Assiom Forex e l’assemblea annuale Bper. “Gli appuntamenti aperti al pubblico hanno dato riscontri importanti all’operato di ModenaFiere dando ragione delle scelte strategiche e degli investimenti, e hanno garantito una forte ricaduta economica e d’immagine per il territorio”, commenta il presidente della società, Alfonso Panzani. “Le partnership sviluppate dalla Fiera, in particolare quelle con Bper e Conad che sostengono tutti gli eventi del calendario fieristico, permettono di cogliere e valorizzare le risorse e il tessuto

economico del territorio con eventi che si distinguono per originalità e performance”. Ora in cantiere c’è Skipass, salone del turismo e degli sport invernali in programma dal 27 al 29 ottobre, da 24 anni vetrina mediatica e punto di riferimento per gli operatori della montagna. “Con le manifestazioni autunnali – aggiunge Panzani – puntiamo a chiudere l’anno positivamente ribadendo il ruolo di Modena Fiere nell’ambito del Gruppo BolognaFiere”.

