Arte e sapori nel nuovo progetto di Coop Alleanza 3.0

Si chiama “Opera tua”, perchè a decidere saranno proprio i soci consumatori. Arte e sapori di uniscono nella nuova iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0. Un percorso in 7 tappe per un investimento di 100mila euro che si snoda in parallelo con “Sapori, si parte!” che porta a rotazione in 52 ipercoop le eccellenze enogastronomiche dei territori: dai vini del Veneto ai tarallini della Puglia, dai formaggi e i salumi delle Marche al pesto di pistacchi e i cannoli della Sicilia. In abbinamento i soci di Coop Alleanza 3.0 possono promuovere il restauro di un’opera d’arte votando fra due proposte espressione della cultura e dei talenti dei territori. Basta andare sul sito di Coop Alleanza 3.0, accedere nell’area personale, e cliccare sull’opera preferita. Si possono seguire online andamento delle votazioni e stato di avanzamento dei lavori. Le opere sono state scelte in collaborazione con Fondaco Italia.

