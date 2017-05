Il campione olimpico Gregorio Paltrinieri per Roadhouse

Una medaglia d’oro per Roadhouse. È partita il 28 maggio e sarà on air fino a fine settembre, la nuova campagna TV di Roadhouse per promuovere il menu estivo e invitare a scegliere i ristoranti della catena anche nei mesi più caldi.

Roadhouse sceglie di promuovere il nuovo menù dedicato ai mesi estivi con un testimonial d’eccezione: Gregorio Paltrinieri. Nuotatore classe 1994, Paltrinieri è campione olimpico e il suo spirito sportivo, la sua simpatia, nonché le origini emiliane, lo identificano ‘volto’ ideale dell’estate Roadhouse.

Lo spot è stato girato nel ristorante Roadhouse di Fidenza, inaugurato il 9 maggio 2017 scorso come 100° ristorante della catena.

