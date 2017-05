Alitalia: via al bando, c’è tempo fino al 5 giugno

Ci sarà tempo fino al 5 giugno, poche settimane, per le manifestazioni di interesse per l’Alitalia: il via libera del Governo è arrivato in serata, e il bando sarà prima pubblicato online, poi sui

principali quotidiani, e avrà tempi stretti per far partire l’iter che porterà ad offerte vincolanti per ottobre. Si attende si conoscere gli advisor dell’operazione, aperta a singoli o cordate. Chi partecipa, dovrà indicare la soluzione scelta per risolvere la crisi.

