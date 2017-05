Emak, approvato il bilancio

L’assemblea degli azionisti di Emak ha approvato il bilancio di esercizio 2016, che ha chiuso con un utile netto di 7.010.524 euro. L’assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,035 euro (sarà messo in pagamento il 7 giugno) e ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e vendita di azioni proprie per 18 mesi fino ad un massimo di 9 mln di azioni, corrispondenti al 5,490% dell’attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio (attualmente 397.233).

