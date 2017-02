Interpump, massimo storico in Borsa

Record storico in Borsa e di ebitda per la Interpump di Reggio Emilia. I dati pre-consuntivi 2016 segnano una crescita del fatturato del 3,1% che arriva così a 922,8 milioni: ebitda a 198,5 milioni pari al 21,5% delle vendite. Utile netto consolidato 94 milioni e mezzo: +9,5% rispetto al dato del 20015 al netto delle operazioni straordinarie. Indebitamento finanziario netto: 257,3 milioni (255,0 milioni al 31/12/2015) dopo acquisizioni e acquisto di azioni proprie per 82,9 milioni

