Nasce il Consorzio garanzia del suino italiano

Al Consorzio di Garanzia del Suino Italiano, istituito oggi a Mantova, si sono associati quaranta

allevamenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e secondo Assosuini, uno dei maggiori esponenti del comitato promotore, il protocollo sottoscritto garantirà la valorizzazione del maiale

nato e allevato in Italia. Al momento, ha sottolineato il presidente di Assosuini, Giuseppe Ferrari, riguarda allevamenti per complessivi 400mila suini “grassi” (del peso di 165 kg) e 250mila scrofe, ma il numero è destinato ad aumentare. La previsione è di mandare al macello 600mila suini all’anno con un apposito marchio made in Italy ancora in fase di studio, per un fatturato che viene stimato in 139 milioni di euro. Al momento si tratta ancora di pochi capi se si considera che in

Italia ogni anno ne vengono macellati 9 milioni con il marchio Dop, per un fatturato che supera i 2 miliardi di euro. Quello di oggi è solo il primo passo, perché l’iniziativa di oggi è nata con l’assenso delle tre principali organizzazioni agricole italiane, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, oltre a

quello delle organizzazioni di suinicoltori.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet