Barilla e Gambero Rosso conquistano New York

Gambero Rosso si unisce a Barilla per valorizzare in buon gusto italiano nel mondo: in occasione

dell’evento newyorkese Tre Bicchieri, il più importante appuntamento internazionale dedicato al vino italiano in programma oggi a New York, gli chef di Academia Barilla realizzano con Gambero Rosso un apposito show cooking. Quello newyorkese è solo il primo di una serie di eventi che vedranno Gambero Rosso e Barilla uniti in nome del made in Italy. L’agenda del prossimo anno degli eventi promozionali del cibo e vino made in Italy organizzata da Gambero Rosso coprirà oltre

30 nazioni con circa 50 eventi, molti dei quali in collaborazione con Academia Barilla. Barilla ha aperto recentemente tre ristoranti a New York City e avviato negli Usa il progetto Share the table per educare il pubblico americano al valore della convivialità a tavola e promuovere il piatto di

pasta come soluzione per il pasto serale.

