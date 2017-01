Pienone a Rimini per il Sigep

Dopo l”inaugurazione di sabato e la giornata di domenica 22, il Sigep di Rimini, il salone internazionale della gelateria e della panificazione artigianali, oggi fa il pienone con conseguenze per la circolazione lungo le strade riminesi. In particolare questa mattina tra le 8.30 e le 10.30.

Tante le iniziative al salone, come il campionato del mondo di pasticceria, vinta nella categoria Juniores dal Giappone davanti all’Italia. Terza la Francia. Nella consegna dei Coni del Gambero rosso (l’equivalente delle stelle o dei bicchieri per il vino). Sono trentasei le gelaterie che si sono aggiudicate i tre coni, ovvero il top del gelato italiano. Nella guida ne sono censite poco meno di 300, sulle circa 37mila gelaterie presenti in Italia, che fanno della qualità e dell’artigianalità la loro bussola.

La regione che registra il più alto numero di tre coni è l’Emilia-Romagna con sette, seguita dalla Toscana e dalla Lombardia con cinque segnalazioni, dal Piemonte e dal Lazio con tre.

