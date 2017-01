Bper, Vandelli su Carife: “Stiamo cercando di accelerare”

La Popolare dell’Emilia Romagna sta cercando di accelerare sul dossier Carife. L’amministratore delegato Alessandro Vandelli per la prima volta lo ammette apertamente. “Noi stiamo cercando di capire se c’è una soluzione per Carife” afferma davanti alla platea della conferenza di organizzazione della Uilca, il sindacato dei lavoratori che operano nel settore del credito e delle assicurazioni. “Ancora non ho un committente certo ma c’è un impegno forte in queste ore per capire… stiamo cercando di accelerare”. La trattativa tra Bper e l’Autorità di risoluzione per rilevare Nuova Cassa Ferrara è stata ammessa alla vigilia anche dalla Banca d’Italia nel comunicato sul via libera delle altre tre banche ponte a Ubi.

Vandelli ha poi aggiunto “Dobbiamo fare un’operazione di mercato e sono positivo sulla soluzione del problema. Siamo vicini al momento del confronto sul merito con il Fondo di risoluzione”. Secondo il numero uno operativo della banca modenese “Ci sono i presupposti per fare un’operazione positiva entro la fine del mese”. A Radiocor risulta che Bper abbia completato a tempo di record la due diligence a Ferrara. Il nodo da sciogliere è l’entità della ricapitalizzazione di Carife a cura del Fondo di Risoluzione. A Modena vogliono avere la certezza che sia capiente per far fronte alle svalutazioni dei deteriorati.