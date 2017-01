Gelo, in due settimane lattuga e zucchine alle stelle

Gennaio 2017 è iniziato sotto i peggiori auspici del meteo, soprattutto nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, in ginocchio sotto gelo e neve. Le consegne di orticole fresche da Sud risultano crollate del 70% nella media dei casi e talvolta fino al 90%. Inevitabili le conseguenze per i consumatori che si sono ritrovati in questi giorni alle prese con rincari stellari. Proprio per questo CAAB – Centro Agroalimentare di Bologna diffonde oggi le rilevazioni compiute in particolare nelle ultime due settimane, fra venerdì 30 dicembre 2016 e la giornata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017. I dati, inclusi nel monitoraggio quotidiano che CAAB pratica rispetto ai prodotti messi in vendita, evidenziano un rialzo deciso rispetto alle lattughe, salite del 74% e passate dal costo di 1,52 € / kgkg a fine 2016 alla stima di € 2,65 / kg nella giornata di oggi. Rialzo del 43% per le zucchine (salite da € 2,60/kg a € 3,71/kg), del 20% per i peperoni (da € 2,05/kg a € 2,47/kg) e solo del 18% sugli spinaci (da € 1,70/kg a € 2/kg), e del 4% per le melanzane (da € 2,76/kg a € 2,88/kg). In discesa invece le arance, con un – 4% (da € 0,84/kg a 0,81/kg), e le mele con – 2% (da € 1,21/kg a € 1,19/kg).

Questi dati sono stati registrati nella Nuova Area Mercatale al CAAB Bologna. Se, dopo due settimane di neve, la produzione orticola del Mezzogiorno d’Italia è quasi azzerata, anche i prodotti orticoli conservati (cipolle, carote, patate …) sembrano aver risentito di un rincaro generale che, nella fattispecie, è legato alla legge della domanda e dell’offerta, trattandosi di prodotti che rappresentano un’alternativa di acquisto rispetto ai prodotti notevolmente rincarati. «Il contesto degli ultimi dieci giorni è oggettivamente grave e complesso per i produttori agricoli – osserva il Presidente Fedagromercati Acmo Luigi Gallerani – E malgrado quanto osserviamo a proposito dei rincari, da parte nostra non esistono presupposti per speculare: la produzione locale a gennaio e’ risicatissima (quantita’ ridotte di insalata e patate), e i rincari praticati all’ingrosso sono contenuti entro margini di pura sopravvivenza sul mercato».