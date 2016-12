Ferretti Group chiude il 2016 con risultati straordinari

Ferretti group chiude il 2016 con 148 unità prodotte in crescita del 25% rispetto alle 117 imbarcazioni costruite nel 2015, e un fatturato previsto per l’esercizio in corso che sfiorerà i 500 milioni di euro. In tre anni il gruppo, detenuto da Weichai Group e famiglia Ferrari, ha investito oltre 50 milioni di euro in ricerca e sviluppo prodotto. La nuova edizione del Global Order Book 2017, la classifica di riferimento dei 20 maggiori produttori di barche sopra i 24 metri, pubblicata dalla rivista americana ShowBoats International, colloca Ferretti al primo posto per numero di progetti venduti e in costruzione. “Il Global Order Book di quest’anno riflette l’incredibile crescita del Gruppo – ha commentato l’a.d. Alberto Galassi -. Una crescita reale e dimostrata dal fatturato e dall’utile conseguito.

