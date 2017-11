I 60 anni di Granarolo

Acquisizioni, incorporazioni, integrazioni sul mercato internazionale, qualcosa di nuovo anche nella parte finale dell’anno in corso ed un 2018 che punta ad un fatturato che passi dall’attuale miliardo e trecento milioni al miliardo e mezzo. Questo il punto dal quale riparte Granarolo che ha chiuso oggi i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della fondazione con un parterre de roi in tribuna.

Una crescita costante quello della cooperativa casearia, partita nel 1957 grazie ad uno sparuto manipolo di mezzadri, che gha dato vita ad un colosso della produzione del latte e dei suoi derivati, a livello internazionale

