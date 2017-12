3F Filippi acquista Targhetti risanata

Dea Capital, attraverso il suo primo fondo ‘Debtor-in-Possession’ in 9 mesi ha risanato Targetti Sankey e l’ha ceduta a 3F Filippi, società bolognese che opera dal 1952 nel settore dell’illuminazione. La societa’ fiorentina che progetta e produce apparecchi per l’illuminazione architettonica nel 2016 era stata costretta a mettere in cassa integrazione straordinaria 80 dei suoi 190 dipendenti, ora realizza un fatturato di 55 milioni, è in equilibrio finanziario e ha un ebitda positivo. Il rilancio del business è avvenuto, sottolinea una nota, a livello nazionale e internazionale attraverso le filiali in Francia, Spagna, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Emirati Arabi e Cina. A seguito dell’acquisizione 3F Filippi sarà al vertice di un gruppo che conterà più di 600 dipendenti impegnati principalmente nei 4 stabilimenti italiani e svilupperà nel 2017 un fatturato consolidato di oltre 100 milioni di Euro.

