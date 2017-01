In 29mila a Expo Elettronica

29mila ingressi in due giorni: Expo Elettronica è la seconda manifestazione del calendario 2017 di ModenaFiere e in Viale Virgilio “ci si augura che questo grande successo sia di buon auspicio per tutte le altre manifestazioni dell’anno”.

Con oltre 400 espositori, su una superficie di 17 mila metri quadri Expo Elettronica è una delle manifestazioni di settore più grandi d’Italia. E sempre più visitata, visto l’incremento di pubblico di oltre il 3,5 % rispetto allo scorso anno, quando gli ingressi erano stati 28 mila.

Soddisfatti gli organizzatori, che sottolineano come la formula vincente della manifestazione siano le sue cinque aree diverse e complementari, in grado di incuriosire tipologie di visitatori molto diverse: dall’elettronica al modellismo, dai fumetti ai makers, fino ai videogiochi.

Pc e periferiche, stampanti 3D, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici sono solo alcuni dei numerosi prodotti che i visitatori hanno trovato esposti a prezzi molto vantaggiosi, con sconti anche dell’80 per cento rispetto alla normale distribuzione: per questo Expo Elettronica è l’evento più atteso da esperti, informatici, radioamatori, appassionati del fai-da-te ma anche semplicemente da chi è alla ricerca di buone occasioni fra migliaia di articoli di elettronica di consumo e professionale. Per loro l’appuntamento è alla prossima edizione, nel gennaio 2018.