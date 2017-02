2016 da record per Igd, immobiliare della grande distribuzione

L’immobiliare grande distribuzione, quotata a piazza affari, ha reso noto oggi il bilancio consolidato da proporre ai soci. I migliori risultati nella storia di Igd si legge nella nota. Gli utili netti, del gruppo legato a Coop Alleanza 3.0, sono di 68,3 milioni di euro con una crescita che sfiora il 50% in un anno. I ricavi totali sono 131 milioni di euro in aumento dell’8,4. Il dividendo proposto è di 0,45 centesimi per azione.

